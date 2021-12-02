В Полтавской области судили мужчину, который убил мать сапой

Мужчина должен также оплатить 100 тысяч гривен сестре за причиненный моральный ущерб.

В Полтавской области Великобагачанский районный суд вынес приговор убившего мать мужчине. Ему назначено девять лет лишения свободы.

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Об этом идет речь в приговоре суда, сообщает poltavske.tv.

В приговоре говорится, что 5 января 2021 года мужчина пришел в дом своей матери. Там между ними возникла ссора, во время которой он схватил сапу и избил ею мать, а дальше еще ударил трубой и другими предметами не менее 11 – в область головы, не менее 14 – по разным частям тела.

От полученных телесных повреждений 81-летняя женщина погибла на месте происшествия.

Во время суда мужчина свою вину признал частично. Он не отрицал, что его мать умерла в результате его действий, но настаивал, что телесные повреждения он ей не наносил. По его словам, мать упала, когда он ее оттолкнул, и ударилась головой о металлические ворота.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) Уголовного кодекса Украины.

Также с мужчины должны взыскать 100 000 грн морального вреда дочери умершей.

Напомним, что Житомирской области 28-летний сын топором убил отца. Молодой человек получил 8 лет заключения.

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