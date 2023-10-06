В Полтавской области судили женщину из-за ее половых органов

Женщина в суде заявила, что не знала, что продавать интимные фото запрещено.

В Полтавской области к испытательному сроку приговорили женщину, продававшую интимные фото своих половых органов.

Об этом говорится в приговоре Пирятинского районного суда Полтавской области.

По данным суда, женщина в феврале 2023 сделала интимные фото и видео своих половых органов и решила продать откровенный контент через мессенджер.

Она предложила знакомому мужчине купить у нее откровенный контент за 300 грн. После того, как он ей заплатил – женщина переслала ему фото и видео своих половых органов.

На суде женщина объяснила, что продавала свои фото и видео из-за материальных затруднений. Она добавила, что не знала, что это незаконно.

Суд признал женщину виновной по ч.2 ст. 301 УК Украины и приговорил к 1 году ограничения свободы, заменив этот срок испытательным. Также она должна заплатить 5663 грн за проведение экспертизы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Полтавской области к одному году испытательного срока приговорили уроженца Луганской области, который в социальных сетях похвастался своим половым органом. Мужчина сфотографировал свои гениталии и выложил фотографии в Интернете.

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