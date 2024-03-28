В Полтавской области ТЦК написал несколько обращений в полицию, чтобы около 30 тысяч человек доставить в военкоматы

Обычно это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК.

В Полтавской области в отделы ТЦК и СП должны доставить около 30 тысяч человек. Это данные по состоянию на 28 марта.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии "Общественному".

Обращение в полицию подали в отношении тех, кто совершил административное правонарушение по двум статьям. Это – "Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета" и "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по поводу доставки. Обычно это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК", — сообщил Роман Истомин

В Полтавской области относительно около 30 тысяч человек подавали обращение по поводу отправки их в ТЦК.

Напомним, за неявку в ТЦК и СП в Ивано-Франковской области разыскивают почти 40 тысяч уклоняющихся от мобилизации. Они были внесены в электронный реестр военнообязанных "Оберег" как находящихся в розыске.