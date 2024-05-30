В Полтавской области трагически погиб 6-летний мальчик

В Полтавской области полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели шестилетнего ребенка.

Об этом сообщили в полиции Полтавщины.

"В полицию поступило сообщение от медиков о гибели 6-летнего мальчика в селе Твердохлебы Полтавской громады. По предварительной информации, мальчик во время досуга упал в искусственный водоем (копанку). Вероятно, ребенок утонул", — говорится в сообщении.

Медики быстро прибыли на место происшествия, но, к сожалению, спасти жизнь мальчику не удалось.

Напомним, в Житомирской области из окна 9-го этажа выпал 5-летний умерший на месте мальчик.

Читайте также: