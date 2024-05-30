В Полтавской области трагически погиб 6-летний мальчик

Медики не смогли спасти ребенка.
В Полтавской области полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели шестилетнего ребенка.
Об этом сообщили в полиции Полтавщины.
"В полицию поступило сообщение от медиков о гибели 6-летнего мальчика в селе Твердохлебы Полтавской громады. По предварительной информации, мальчик во время досуга упал в искусственный водоем (копанку). Вероятно, ребенок утонул", — говорится в сообщении.
Медики быстро прибыли на место происшествия, но, к сожалению, спасти жизнь мальчику не удалось.
Напомним, в Житомирской области из окна 9-го этажа выпал 5-летний умерший на месте мальчик.
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