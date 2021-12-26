В Полтавской области три человека отравились угарным газом: все погибли

В Полтавской области три человека отравились угарным газом: все погибли

Вероятная причина – неисправность газового котла.

В Полтавской области из-за отравления угарным газом погибли три человека.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Также читайте Возле Львова мама и трое детей отравились угарным газом, их госпитализировали

Отмечается, что несчастный случай произошел вечером 25 декабря в Скороходове Полтавского района. Погибли три жителя квартиры на одной из улиц города.

Предварительная причина смертельного инцидента – это неисправность газового котла, сообщили в ГСЧС.

Как сообщалось, в Черновицкой области в результате отравления угарным газом пострадали двое маленьких детей. 10-месячный младенец погиб. Двухлетнего мальчика доставили в больницу. Его состояние удовлетворительное. Скорую вызвали родственники малышей. По предварительной версии родители оставили детей в доме самих. 2-летний мальчик разжег огонь в комнате, а затем просто вышел.

Читайте также: