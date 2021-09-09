В Полтавской области у железнодорожной станции пассажир поезда обнаружил обгоревший труп

В Полтавской области у железнодорожной станции пассажир поезда обнаружил обгоревший труп

Полиция Полтавщины устанавливает обстоятельства гибели мужчины.

В Полтавской области недалеко от железнодорожной станции "Лазорки" нашли обгоревшее тело, которое лежало возле железнодорожного полотна.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В полицию сообщил о жуткой находке утром 8 сентября пассажир поезда. Копы на месте обнаружили тело мужчины без признаков жизни, со следами ожогов.

Правоохранители установили, что погибшим оказался 57-летний житель села Павловщина, Лубенского района. Причина смерти мужчины пока неизвестна.

Ее устанавливают судебно-медицинские эксперты. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в поле в Кременчуге Полтавской области утром 6 августа обнаружили труп женщины. Предварительно, она покончила с собой.

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