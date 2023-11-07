В Полтавской области участник АТО отказался от мобилизации, потому что "напился и проспал": как его наказали

В Полтавской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили участника АТО, отказавшегося от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Козельщинского районного суда Полтавской области.

По данным суда, 23 августа 2023 года ВВК признала мужчину годным к службе в армии. Он должен был прийти в военкомат 29 августа для отправки на военную службу, однако уклонился.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "ВВК прошел еще в ноябре прошлого года, в августе этого года получил повестку, но не прибыл за повесткой в отдел ТЦК в назначенный день и время из-за того, что накануне употреблял алкоголь, уснул и его не смогли разбудить для отправки в военкомат". Он добавил, что в обед работник сельсовета согласился его подвести, но отказался.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, заменив реальный срок на два года испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, на Закарпатье заключили в тюрьму бойца, который из-за ранения не может ходить.

Читайте также: