В Полтавской области ученые нашли артефакты времен скифов и Большого переселения народов

Во время раскопок на Котелевском городище, расположенном в пойме реки Ворскла, Полтавская область, обнаружены уникальные артефакты.

Об этом сообщила пресс-служба Историко-культурного заповедника "Бильск".

Согласно результатам последних исследований, древнейшие следы обитания человека на территории городища относятся к эпохе поздней бронзы, а именно к бондарихинской культуре 11-19 веков до нашей эры.

Фото: Историко-культурный заповедник "Бильск"

Однако наибольшую интригу для научного сообщества представляют находки, датируемые 3-1 веками до нашей эры, известными как "темный период". В эту эпоху на территории Котелевского городища находились практически неизвестные археологические памятники.

В результате масштабных раскопок собрана невероятная коллекция артефактов, в том числе железные наконечники стрел, элементы одежды, хозяйственные орудия, керамика, а также находки более поздних периодов, связанных с Большим переселением народов и Новым временем.

Ранее стало известно, что в Чортковской громаде Тернопольской области местный житель наткнулся на коллекцию из 17 бронзовых браслетов. Наряду с браслетами также обнаружили медный топор. Возраст артефактов оценивается примерно в четыре тысячи лет.

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