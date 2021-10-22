В Полтавской области умерла девочка, на которую упало дерево в детском саду

В Полтавской области умерла девочка, на которую упало дерево в детском саду

Врачи пытались спасти малышку.

Сегодня, 22 октября, в реанимационном отделении Кременчугской городской больницы скончался 4-летний ребенок, которого вчера травмировало дерево в саду. Девочка находилась в коме.

Об этом пишет УНИАН.

Медики пытались спасти жизнь девочки, привлекая специалистов из Полтавы, а также планировали в случае необходимости привлечь санавиацию, чтобы ее транспортировать в больницу в Полтаву.

По факту травмирования двух малолетних детей (5-летнего мальчика и 4-летней девочки) в одном из садов города Кременчуг следователь Кременчугского районного управления полиции под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры открыл уголовное производство, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 137 УК Украина).

Напомним, 21 октября в детском саду №19 города Кременчуг Полтавской области в результате падения дерева из-за сильного ветра были травмированы двое детей и воспитатель.

Пятилетний мальчик получил перелом бедра, а четырехлетняя девочка была госпитализирована в коме в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга.

Пострадавшую воспитательницу доставили в больницу.

По имеющейся информации, дети играли в павильоне, и когда поднялся ветер, воспитательница повела их в помещение. Тогда и произошло событие. В детском саду отмечают, что дерево было неаварийным и кронованным.

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