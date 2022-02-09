В Полтавской области в чужом доме нашли застреленной 29-летнюю девушку: подробности трагедии

В полиции устанавливают причины расправы.
В Заводской территориальной громаде Миргородского района Полтавской области была найдена убитой 29-летняя девушка.
Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.
В полицию обратился 45-летний мужчина. Он сообщил, что убил 29-летнюю девушку. На месте трагедии полицейские обнаружили тело девушки. Ее личность установили – это 29-летняя местная жительница.
По предварительным данным, девушку из охотничьего ружья убил 45-летний мужчина в своем доме. Оружие было официально зарегистрировано и принадлежало покойному отцу подозреваемого.
В полиции открыли производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Обстоятельства преступления и мотивы устанавливают правоохранители.
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