В Полтавской области в этом году стартует "Большая стройка" в онко- и противотуберкулезном диспансерах

В Полтавской области в этом году стартует "Большая стройка" в онко- и противотуберкулезном диспансерах

Всего в области в 2022 году запланирована реализация 19 проектов в рамках "Большой стройки".

В 2022 году программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" реализует масштабные проекты в ключевых медучреждениях Полтавской области.

Об этом сообщил в Facebook глава региона Дмитрий Лунин.

Так, в областном онкологическом диспансере в Кременчуге начнется реконструкция с достройкой здания рентгено-диагностического кабинета, а в селе Супруновка Полтавского района построят "с нуля" новый корпус противотуберкулезного диспансера.

"Включение объекта в программу Президента "Большая стройка" - это гарантия того, что он будет завершен, а его работы не растянутся на десяток лет", - подчеркнул Лунин.

Всего в области в 2022 году запланирована реализация 19 проектов в рамках "Большой стройки".

По данным пресс-службы ОГА, в Бельске также построят Музей скифской эпохи.

Параллельно состоится капитальный ремонт и реконструкция в детских садах и школах в Полтаве, Котельве, Нехвороще, Лохвице, Щербанях, Сенче. Предусматривается капитальный ремонт комплекса зданий Андреевской общеобразовательной санаторной школы-интерната и реконструкция здания Градижского лицея с усиленной военно-физической подготовкой.

Программа охватит и спортивные объекты. Запланировано строительство бассейна в Миргороде и многофункциональной спортивной площадки в Рассошенцах, реконструкция зданий и сооружений ДЮСШ "Олимпийские надежды" и реконструкция Полтавского спортивного лицея с достройкой спортивного комплекса.

Стартует новое строительство спортивно-игровых площадок с устройством бытового помещения и благоустройством близлежащей территории Решетиловского профессионального аграрного лицея им. И.Г. Боровенского, реконструкция построек стадиона "Новые Санжары".

Также предусмотрена реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием и благоустройство прилегающей территории физкультурно-спортивного реабилитационно-восстановительного комплекса "Колос".

"Появление программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" положило начало концу эпохи долгостроев на Полтавщине и открыло путь к реализации новых масштабных проектов в регионе", - отметил глава Полтавской ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что с этого года "Большая стройка" Президента Владимира Зеленского начнет обновление 48 областных больниц, по одной детской и одной взрослой больнице в каждой области.