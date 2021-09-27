В Полтавской области в лесополосе дерево раздавило 37-летнего мужчину

Мужчину убило дерево, которое он спиливал.
В лесополосе вблизи села Марьяновка Мартыновского территориальной общины Полтавской области дерево упало на 37-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.
Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 26 сентября, в 10:30. По предварительной информации, мужчина в лесополосе спиливал дерево, однако оно упало на него. От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии.
Следователи установили личность погибшего — это местный житель с 1984 года. Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Ивано-Франковской области 65-летний мужчина погиб в результате падения дерева. Трагедия произошла в лесном массиве села Городница.