В Полтавской области в лесополосе дерево раздавило 37-летнего мужчину

В Полтавской области в лесополосе дерево раздавило 37-летнего мужчину

Мужчину убило дерево, которое он спиливал.

В лесополосе вблизи села Марьяновка Мартыновского территориальной общины Полтавской области дерево упало на 37-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.

Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 сентября, в 10:30. По предварительной информации, мужчина в лесополосе спиливал дерево, однако оно упало на него. От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии.

Следователи установили личность погибшего — это местный житель с 1984 года. Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ивано-Франковской области 65-летний мужчина погиб в результате падения дерева. Трагедия произошла в лесном массиве села Городница.

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