В Полтавской области в овраге нашли мертвым 19-летнего парня, которого сутки искали полиция и волонтеры

Полиция устанавливает причины смерти парня.
В Миргородском районе Полтавской области в понедельник, 27 сентября, нашли мертвым 19-летнего парня, которого сутки разыскивали .
Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.
Известно, что 19-летний житель села Шишаки исчез в ночь на 26 сентября, его родные обратились в полицию. Юношу разыскивали сотрудники полиции, родные, друзья, неравнодушные жители Шишацкого теробщин, местные активисты и волонтеры.
Парня ориентировочно в 15:00 нашли мертвым в овраге в лесополосе. На его теле не было признаков насилия. В полиции открыли производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, в Хмельницкой области в лесополосе нашли мертвым 34-летнего мужчину.