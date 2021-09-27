В Полтавской области в овраге нашли мертвым 19-летнего парня, которого сутки искали полиция и волонтеры

В Полтавской области в овраге нашли мертвым 19-летнего парня, которого сутки искали полиция и волонтеры

Полиция устанавливает причины смерти парня.

В Миргородском районе Полтавской области в понедельник, 27 сентября, нашли мертвым 19-летнего парня, которого сутки разыскивали .

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Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

Известно, что 19-летний житель села Шишаки исчез в ночь на 26 сентября, его родные обратились в полицию. Юношу разыскивали сотрудники полиции, родные, друзья, неравнодушные жители Шишацкого теробщин, местные активисты и волонтеры.

Парня ориентировочно в 15:00 нашли мертвым в овраге в лесополосе. На его теле не было признаков насилия. В полиции открыли производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Хмельницкой области в лесополосе нашли мертвым 34-летнего мужчину.

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