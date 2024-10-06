В Полтавской области в пожаре погибла целая семья

В Миргородский райотдел полиции 5 октября около 02:00 ночи поступило сообщение от работников ГСЧС о пожаре в селе Слободка Миргородского района.

Об этом сообщает Нацполиция в Полтавской области в сообщении на сайте.

Получив информацию о пожаре, на место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Предварительно установлено, что ночью в частном доме в селе Слободка произошел пожар. После полной ее ликвидации в помещении обнаружены четыре человека без признаков жизни. Как выяснили полицейские, при пожаре погибла семья: мужчина, 1987 года рождения, женщина, 1993 года рождения, их малолетние сын и дочь 2020 года рождения.

Для установления причин смерти тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством Миргородской окружной прокуратуры, осуществляется досудебное расследование по части 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, если оно повлекло за собой возникновение пожара или аварии, которой причинена гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются следствием.

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Ранее стало известно, что четыре человека сгорели заживо в результате пожара в Боровской общине на Харьковщине, еще два человека имеют ожоги.

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