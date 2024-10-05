В Полтавской области в пожаре погибла вся семья

Полиция выясняет все причины и обстоятельства происшествия.

В Полтавской области, в селе Слободка, во время пожара трагически погибла семья.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Предварительно установлено, что ночью в частном доме в селе Слободка произошел пожар. После полной его ликвидации в помещении обнаружены четыре человека без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, при пожаре погибла семья: мужчина 1987 года рождения, женщина 1993 года рождения, их малолетние сын и дочь 2020 года рождения.

Для установления причин смерти тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются следствием.

Ранее стало известно, что четыре человека сгорели заживо в результате пожара в Боровской общине на Харьковщине, еще два человека имеют ожоги.

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