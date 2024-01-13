В Полтавской области во двор частного дома упала ракета: подробности

Утром 13 января во время масштабной воздушной тревоги российская оккупационная армия атаковала ракетами Полтавщину. В Кременчугском районе произошло падение воздушной цели.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Утром россияне осуществили ракетный обстрел Украины. Враг атаковал и Полтавщину в частности. Во двор одного из частных домов в Кременчугском районе упала неразорвавшаяся ракета", — говорится в сообщении.

По словам Пронина, пострадавших в результате удара нет. Впрочем, повреждено хозяйственное сооружение. В настоящее время на месте работают профильные специалисты.

Кроме того, глава области сообщил, что в небе над Полтавщиной работала ПВО.

Напомним, утром 13 января российская оккупационная армия массированно атаковала Украину ракетами. Громко было в разных областях Украины. В частности, в Хмельницкой области во время тревоги раздались взрывы. Известно, что отработали силы ПВО.

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