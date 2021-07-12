В Полтавской области во время купания пропал мужчина: поиски продолжаются вторые сутки

Пропавшему мужчине 25 лет.

В Лохвице Полтавской области 11 июля во время купания в реке исчез 25-летний мужчина. Сейчас его ищут.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС Полтавщины.

Известно, что мужчина отдыхал на реке Сула, где во время купания и исчез. К его поиску привлекли отделения девяти Государственной пожарно-спасательной части. По состоянию на вечер местного жителя еще не нашли.

12 июля в поисковой операции привлекут работников спасательно-водолазной службы Полтавского городского совета.

Напомним, 8 июля в Бердянске спасатели нашли труп отдыхающего из Харьковской области, который пошел купаться в море во время шторма и исчез. Мужчина погиб во время купания в море.

Как сообщалось, с начала июня 2021 года в Украине на воде погибло 146 человек, с января — 464 человека, из них 44 ребенка. Жаркая погода способствует тому, что большинство людей проводят свой отдых возле воды на реках, озерах, прудах и других водоемах. Но чтобы плавание, которое является крайне полезным, было не обернулось трагедией, следует соблюдать ряд правил поведения. Как безопасно отдыхать на воде, читайте здесь.

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