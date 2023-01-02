В Полтавской области во время новогодних праздников сожитель облил женщину керосином и поджег (фото)

Ему может грозить до 15 лет.

В Кременчугском районе Полтавской области сожитель облил женщину керосином и поджег. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает полиция Полтавщины.

Инцидент между парой произошел 1 января. Около 15:00 врачи сообщили местным стражам порядка, что к ним госпитализировали 58-летнюю женщину, которая получила термические ожоги по месту жительства.

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По предварительным данным, во время ссоры 45-летний мужчина облил пострадавшую керосином и поджег. Фигурант был задержан.

Решается вопрос по сообщению мужчине по подозрению в покушении на убийство и об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование по части 1 статьи 15, части 1 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить до 15 лет.

Напомним, в Хмельницком мужчина убил 80-летнюю женщину, обокрал ее и поджег квартиру.

Как сообщалось, в Киеве задержали мужчину, который во время ссоры с сожительницей изуродовал ей лицо ножом. Во время инцидента мужчина повалил женщину на пол и нанес ей не менее двух ножевых порезов по левой щеке, тем самым нанеся тяжкие телесные повреждения.

Ранее в Киеве женщина убила своего супруга.

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