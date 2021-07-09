В Полтавской области во время работы мужчине оторвало руку: он умер

Пострадавшего немедленно забрала "скорая".
В Горишние Плавни в карьере мужчине оторвало руку во время работы с конвейером. Медики не смогли спасти ему жизнь.
Об этом сообщили в полиции Полтавской области.
Трагедия произошла ночью 8 июля. Рука мужчины попала в конвейер погрузчика вагонов. Его немедленно доставили в реанимацию с ампутацией правого плеча.
Сегодня утром работник умер. Ему было 48 лет. Обстоятельства инцидента выясняются.
Уголовное производство начали по части второй статьи "Нарушение требований законодательства об охране труда". Санкция — от исправительных работ до семи лет лишения свободы.
Напомним, во Львове на железнодорожной станции "Городецкая" 11-летняя девочка застряла ногой между бетонных плит. Ее освобождали спасатели.