В Полтавской области во время работы мужчине оторвало руку: он умер

В Полтавской области во время работы мужчине оторвало руку: он умер

Пострадавшего немедленно забрала "скорая".

В Горишние Плавни в карьере мужчине оторвало руку во время работы с конвейером. Медики не смогли спасти ему жизнь.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Трагедия произошла ночью 8 июля. Рука мужчины попала в конвейер погрузчика вагонов. Его немедленно доставили в реанимацию с ампутацией правого плеча.

Сегодня утром работник умер. Ему было 48 лет. Обстоятельства инцидента выясняются.

Уголовное производство начали по части второй статьи "Нарушение требований законодательства об охране труда". Санкция — от исправительных работ до семи лет лишения свободы.

Напомним, во Львове на железнодорожной станции "Городецкая" 11-летняя девочка застряла ногой между бетонных плит. Ее освобождали спасатели.

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