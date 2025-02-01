Неизвестный застрелил военнослужащего Полтавского ТЦК: подробности

В городе Пирятин Полтавской области 1 февраля на АЗС произошло нападение на военнослужащего Полтавского РТЦК и СП.

Об этом сообщила пресс-служба Командования Сухопутных войск.

"1 февраля 2025 года на автозаправочной станции в Пирятине во время сопровождения военнообязанных к 199 учебному центру произошел вопиющий случай — вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП)", — говорится в сообщении.

Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте.

После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.

В Полтавской области введена спецоперация "Сирена".

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове чиновника забрали в ТЦК перед началом сессии горсовета.

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