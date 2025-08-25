В Полтавской области восемь подростков напали на 13-летнюю девочку: что говорят в полиции

Полиция расследует обстоятельства конфликта / © Полиция Киева

В Полтавской области в Кременчуге восемь подростков напали на 13-летнюю девочку и избили ее. Полиция устанавливает обстоятельства избиения ребенка.

Об этом сообщили на сайте полиции Полтавщины.

«В социальных сетях распространили видео с избиением 13-летней девушки компанией из восьми подростков. Событие произошло 23 августа. Сейчас пострадавшая находится в больнице с сотрясением мозга и ушибами», — говорится в сообщении.

По информации Кременчугского районного управления полиции, в правоохранители поступили два заявления: одно касается действий малолетних, другое — действий родственников одной из участниц конфликта.

По обоим фактам внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение».

Напомним, в Киеве две девушки жестоко избили 13-летнюю школьницу. Нападавшие снимали избиение на камеру.