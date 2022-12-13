В Полтавской области ввели комендантский час для детей: что известно

В Полтавской области запретят детям до 14 лет находиться на улице, а также в местах общего пользования без сопровождения взрослых по вечерам.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

Запрет начнет действовать в Полтавской области с 15 декабря. Ограничения продлятся с 21:00 до 07:00. Решение приняла Рада обороны области, подчеркнул руководитель области.

"С предложением урегулировать этот вопрос обратились правоохранители. В первую очередь для безопасности детей", — объяснил Дмитрий Лунин.

Напомним, в Полтавской области от 19 ноября сократили время комендантского часа. Она продлится с 23:00 до 05:00. Кроме того, принято решение разрешить продажу алкогольных напитков в заведениях торговли и общепита области с 12:00 до 20:00.

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