В Полтавской области взорвался дом: потерпела женщина

Женщину госпитализировали.

В Полтавской области произошел взрыв в жилом доме.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.

Взрыв газовоздушной смеси произошел селе Хоружевка. В результате инцидента пострадала хозяйка. Женщину госпитализировали в хирургическое отделение Лубенской райбольницы. Состояние пострадавшей средней тяжести.

Как сообщалось, в курортном Приморске в Запорожье взорвался двухэтажный особняк. Из-под завалов спасатели достали мужчину. Как выяснилось впоследствии, 60-летний владелец дома открыл газовые вентили, а затем зажег огонь. Таким образом хотел покончить с собой. Сейчас пострадавший в больнице — угрозы его жизни, говорят медики, нет.

Новости Украины: в курортном Приморске взорвался двухэтажный особняк

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку