В Полтавской области взорвался дом: потерпела женщина

Женщину госпитализировали.
В Полтавской области произошел взрыв в жилом доме.
Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.
Взрыв газовоздушной смеси произошел селе Хоружевка. В результате инцидента пострадала хозяйка. Женщину госпитализировали в хирургическое отделение Лубенской райбольницы. Состояние пострадавшей средней тяжести.
Как сообщалось, в курортном Приморске в Запорожье взорвался двухэтажный особняк. Из-под завалов спасатели достали мужчину. Как выяснилось впоследствии, 60-летний владелец дома открыл газовые вентили, а затем зажег огонь. Таким образом хотел покончить с собой. Сейчас пострадавший в больнице — угрозы его жизни, говорят медики, нет.