В Полтавской области взорвался топливный бак: погибли молодые мужчины, еще два человека в больнице

В больнице находятся женщина и мужчина.

В селе Кобелячок Полтавской области взорвалась емкость, в результате чего от ожогов скончались два человека и еще двое находятся в больнице.

Об этом сообщает полиция области.

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По предварительной информации следствия, взорвался топливный бак автомобиля еще 14 июня около 16:00. Подозревают, что это произошло во время сварочных работ. В результате четверо местных жителей получили тяжелые ожоги.

Пострадавших оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. К сожалению, за два дня лечения в ожоговом отделении районной больницы двое мужчин 30 и 38 лет скончались.

Сейчас за жизнь еще двух людей 32-летней женщины и 57-летнего мужчины борются врачи.

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Начато уголовное производство по части 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Напомним, в Червонограде Львовской области в квартире произошел взрыв через самогонный аппарат. В результате травмировался 47-летний владелец жилья.

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