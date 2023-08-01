В Полтавской области задержали чиновника военкомата: помогал "откосить" от службы

В Полтавской области СБУ задержала чиновника военкомата. Он за денежное вознаграждение "помогал" мужчинам уклоняться от службы в армии.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие установило, что сотрудник Миргородского центра комплектования и соцподдержки области принимал взятки за "помощь" мужчинам в уклонении от призыва на военную службу. Свои услуги оценивал в шесть тысяч долларов. За эти средства изготовлял для уклонистов, предоставлявших возможность беспрепятственного пересечения государственной границы.

Что больше – чиновник был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования. В частности, с их помощью подыскивал клиентов и готовил документы для выезда за пределы страны.

Сначала клиенту "помогали" получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, а затем этих мужчин совсем снимали с военного учета.

В Полтавской области СБУ задержала чиновника военкомата, который "помогал" мужчинам уехать за границу.

По имеющимся данным, должностное лицо ранее уже способствовало своим знакомым уклоняться от мобилизации. Правоохранители задержали его "на горячем", когда тот передавал своему клиенту ранее оплаченную фиктивную справку.

Во время обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также в нескольких районных "военнокоматах" правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность, деньги в несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонистов.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех участников противоправной схемы. Фигуранту готовится сообщение о подозрении по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

В Полтавской области задержан чиновник военкомата, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от службы в армии.

Напомним, СБУ разоблачила новые каналы побега уклонистов в трех областях. В результате комплексных мероприятий в Киеве, Львовской и Ровенской областях задержаны четыре организатора нелегальных "трафиков".

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