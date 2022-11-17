В Полтавской области запретили использовать новогодние иллюминации: что известно

На территории Полтавской области запрещено использование новогодней иллюминации: гирлянды и световые декорации.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

По его словам, запрет распространяется на коммерческие, коммунальные и государственные объекты. Иллюминацию нельзя включать на улицах, скверах, в парках, на елках и в частных владениях.

Решение, принятое на заседании Совета обороны области, называют вынужденным. Лунин также напомнил, что во всех населенных пунктах области действует запрет использования электроэнергии в рекламных целях.

"Это не только экономия электроэнергии, но и соблюдение действующих мер безопасности. Праздновать будем после победы. Сейчас одна из основных задач — максимальная экономия электроэнергии", — подчеркнул руководитель области.

Как сообщалось, на территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации : гирлянд, световых декораций. Запрет относится как к коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.

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