В Полтавской области женщина посреди улицы душила маленькую девочку: ее наказали

Подозреваемая вину признала и раскаялась.
В г. Гадяч Полтавской области женщина посреди улицы душила маленькую девочку. Поэтому ее оштрафовали на 850 грн.
Об этом говорится в приговоре Гадячского районного суда Полтавской области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, 9 сентября 2021 года женщина поссорилась с малолетним ребенком. Она схватила девочку за шею и душила ее. У потерпевшей медики диагностировали легкие телесные повреждения.
Подозреваемая на суде вину признала и раскаялась.
Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 125 УК Украины. Ее оштрафовали на 850 гривен. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
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