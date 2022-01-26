В Полтавской области женщина посреди улицы душила маленькую девочку: ее наказали

В Полтавской области женщина посреди улицы душила маленькую девочку: ее наказали

Подозреваемая вину признала и раскаялась.

В г. Гадяч Полтавской области женщина посреди улицы душила маленькую девочку. Поэтому ее оштрафовали на 850 грн.

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Об этом говорится в приговоре Гадячского районного суда Полтавской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, 9 сентября 2021 года женщина поссорилась с малолетним ребенком. Она схватила девочку за шею и душила ее. У потерпевшей медики диагностировали легкие телесные повреждения.

Подозреваемая на суде вину признала и раскаялась.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 125 УК Украины. Ее оштрафовали на 850 гривен. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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