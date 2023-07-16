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В Полтавской области женщину оштрафовали на 34 тысячи грн из-за мастурбации

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
3805
Время на прочтение
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В Полтавской области женщину оштрафовали на 34 тысячи грн из-за мастурбации

В Полтавской области женщина записала интимные видео / Фото: pixabay.com

У женщины даже конфисковали мобильный телефон.

В Новых Санжарах Полтавской области на 34 тысяч грн оштрафовали женщину, которая записала два интимных видео и переслала их через Telegram.

Об этом идет речь в приговоре Новосанжарского районного суда Полтавской области.

По данным следствия, женщина в феврале 2023 сняла на видео процесс мастурбации. В общем, она записала два ролика.

19 февраля 2023 года женщина через Telegram отправила два интимных видео ранее незнакомому ей мужчине. После этого заинтересовались правоохранительные органы и обвинили в изготовлении и распространении порнографии.

На суде подозреваемая вину признала и раскаялась.

Судья признал женщину виновной по ч. 2 ст. 301 УК Украины. Ей присудили 34 тысячи грн штрафа и конфисковали мобильный телефон, как "орудие преступления".

Напомним, в Кременчуге вор-онанист мастурбировал на глазах у прохожих.

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Дата публикации
Просмотры
3805
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