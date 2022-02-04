В Полтавской области жестоко избили 4-летнего мальчика: ребенок в реанимации нуждается в донорской крови

В Полтавской области жестоко избили 4-летнего мальчика: ребенок в реанимации нуждается в донорской крови

Для Никиты ищут доноров 4 отрицательной группы крови.

В Полтавской области 4-летний Никита попал в реанимацию из-за жестокого избиения. Ребенок сейчас находится в больнице и нуждается в донорской крови.

Как сообщает "Полтавщина" со ссылкой на прессслужбу полиции области, избитого мальчика привезли в среду, 2 февраля, в детскую городскую клиническую больницу в Полтаве. О травмированном ребенке медики сообщили в полицию в 22:30.

Как рассказал "Суспильному" заведующий отделением интенсивной терапии Дмитрий Литовченко, мальчика доставили в больницу скорой. Сейчас ребенок в сознании и в операции не нуждается. Впрочем, состояние ребенка тяжелое. В то же время о травмах мальчика медик отказался рассказать, ссылаясь на врачебную тайну.

Известно, что мальчик проживает вместе с матерью в одном из сел Михайловской общины Полтавского района.

Кто избил ребенка — выясняет полиция. Медики же сейчас пытаются найти доноров с 4 отрицательной группой крови для 4-летнего Никиты. Стать донором для мальчика можно, обратившись в Полтавскую областную станцию переливания крови на ул. Шевченко, 23.

За умышленное причинение телесных повреждений ребенку следователи открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины.

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