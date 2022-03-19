В Полтавскую область прибыла еще одна система скоростного спутникового интернета Starlink

В Полтавскую область прибыла еще одна система скоростного спутникового интернета Starlink

Starlink станет резервным вариантом для Украины при отключении национальных операторов и провайдеров.

На Полтавщину прибыла вторая партия систем спутниковой связи Starlink.

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

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"Спасибо Илону Маску! Вторая партия Starlink уже на Полтавщине. Сейчас система спутникового интернета Starlink – это резервный вариант для наших объектов критической инфраструктуры и обороны. Сейчас на Полтавщине стабильно работают украинские операторы и провайдеры связи и интернета. Перебоев нет", – написал Полтавской руководитель ОВА.

Напомним, 28 февраля Илон Маск отправил в Украину первую партию систем спутникового Интернета – оборудование Starlink. Произошло это после обращения главы Минцифра Михаила Федорова. Вторая партия станций Starlink прибыла 9 марта.

Кроме того, несколько дней назад станция спутникового Интернета от компании Илона Маска прибыла и в Закарпатье.

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