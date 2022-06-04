В полутора тысячах километров от родной сцены: актеры мариупольского драмтеатра вернулись к работе

Сейчас к репетициям готовы восемь мариупольских артистов.

В полутора тысячах километров от родной сцены: актеры мариупольского драмтеатра, который в марте разбомбили россияне, снова вернулись к работе. Но в Ужгороде – где помещением театра с ними поделились коллеги. Что пережили артисты в родном городе и хотят рассказать зрителям, сообщает ТСН.

Ее родной театр уничтожен сверхмощной бомбой, сброшенной русскими. Вера Лебединская признается — до последнего верила, что театр защитит ее и тех, кто скрывался в нем от обстрелов с первых дней войны. Но потом услышала свист и звук взрыва, оправиться от которого не может до сих пор.

Тогда и не думала, что снова когда-нибудь выйдет на сцену. Но сейчас – через 2 с половиной месяца вместе с другими мариупольскими актерами снова работает над спектаклем. В Ужгороде, где с ними поделились помещением закарпатские коллеги

Однако сразу вернуться к работе, говорят актеры, и сами смогут не скоро – весь их реквизит и костюмы сгорели. Да и большинство коллег пока только в пути в Закарпатье.

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Сейчас к репетициям готовы восемь мариупольских артистов. Признаются, добраться на мирную территорию было нелегко.

Один из актеров до последнего не покидал Мариуполь, потому что заботился о 90-летней матери, не выдержавшей жизнь в бомбоубежище и умершей у него на руках.

Помочь оправиться от ужасов войны мариупольским актерам обещают работники закарпатского драмтеатра. Они сейчас тоже не могут работать полноценно – ведь десяток их актеров на фронте.

В ближайших планах объединенного коллектива – по меньшей мере два проекта.

Первый – это спектакль о Василии Стусе и второй проект – это спектакль, который будет сделан на исповеди авторов, находившихся в Мариуполе во время войны, которые были в театре во время бомбежки.

Каким будет первый совместный спектакль в театре еще решают, но покажут его уже в августе в новом сезоне.

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