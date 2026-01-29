- Дата публикации
В полях на Тернопольщине обнаружили мертвую женщину, которую разыскивали 2 недели
На тело неизвестной женщины в полях между селами Панасовка и Серец натолкнулись работники РЭСа.
В Тернопольской области в полях между двумя селами обнаружили мертвую женщину. По данным правоохранителей, погибшей оказалась жительница Зборовской громады, которую родные разыскивали еще с 15 января.
Об этом сообщили в полиции региона.
На тело женщины в полях между селами Панасовка и Серец натолкнулись работники РЭСа. Они чинили линии электроснабжения и заметили тело человека.
«В отделение полиции города Собрания поступило сообщение от работника Зборовского РЭС об обнаружении тела женщины в поле. На место выехали сотрудники полиции и судебно-медицинский эксперт», — сообщили в полиции.
Правоохранители установили, что погибшей оказалась 59-летняя жительница села Панасовка. Женщина вышла из дома 15 января и больше не вернулась.
Тело женщины направлено в Тернопольское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения вскрытия и установления окончательной причины смерти. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
