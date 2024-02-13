В пользу Украины конфисковали активы российского олигарха – подробности

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста, подготовленный по материалам ГБР и взыскал в доход государства 100% корпоративных акций ЧАО "Пентопак" и дочернего предприятия "Атлантис-Пак Украина", фактическим конечным владельцем которых является российский олигарх Иван Саввиди.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Иван Саввиди является российским бизнесменом греческого происхождения, который имеет тесную связь с властями РФ.

Российский олигарх причастен к антиукраинской деятельности и после начала полномасштабной агрессии России неоднократно оказывал благотворительную помощь так называемой "ДНР".

Ранее во время расследования ГБР эти активы, а также комплекс нежилых помещений, средства на банковских счетах на общую сумму 23,4 млн грн и $345 тысяч, а также транспортные средства были арестованы и переданы в управление АРМА.

Напомним, ГБР арестовало имущество семьи бизнесмена Игоря Гринкевича и взялось за недвижимость Морозюк.

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