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- Украина
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В помещении ТЦК во Львовской области обнаружили мертвым военнослужащего
Предварительная квалификация происшествия — самоубийство.
Сегодня, 1 августа, в служебном помещении первого отдела Яворивского РТЦК и СП в городе Мостиска был обнаружен военнослужащий без признаков жизни.
Об этом сообщили в Львовском ОТЦК и СП.
«Предыдущая квалификация события — самоубийство. Остальные обстоятельства выясняются», — коротко отметили в ведомстве.
Правоохранителями проводятся следственные действия.
Напомним, в Киеве во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчина нанес ножевые ранения врачу-хирургине, в результате чего женщина скончалась. По проверенным данным правоохранителей, 31-летний Сергей Г. раньше никогда не привлекался к уголовной или административной ответственности, официально не трудоустроен.