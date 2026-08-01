В помещении ТЦК во Львовской области обнаружили мертвым военнослужащего

Полиция выясняет все причины трагедии / © Национальная полиция Украины

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Сегодня, 1 августа, в служебном помещении первого отдела Яворивского РТЦК и СП в городе Мостиска был обнаружен военнослужащий без признаков жизни.

Об этом сообщили в Львовском ОТЦК и СП.

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«Предыдущая квалификация события — самоубийство. Остальные обстоятельства выясняются», — коротко отметили в ведомстве.

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Правоохранителями проводятся следственные действия.

Напомним, в Киеве во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчина нанес ножевые ранения врачу-хирургине, в результате чего женщина скончалась. По проверенным данным правоохранителей, 31-летний Сергей Г. раньше никогда не привлекался к уголовной или административной ответственности, официально не трудоустроен.

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