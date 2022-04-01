В помещения Чернобыльской АЭС, в которых находились оккупанты, заходить запрещено

В помещения Чернобыльской АЭС, в которых находились оккупанты, заходить запрещено

Ожидается, что 5 апреля на территорию ЧАЭС прибудут компетентные лица, которые зафиксируют все, что там есть.

В помещения Чернобыльской АЭС, в которых находились оккупанты, никто не заходит. Такую команду дал персоналу начальник смены.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram.

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"Ожидается, что 5 апреля на территорию ЧАЭС прибудут компетентные лица, которые зафиксируют все, что там есть", - говорится в сообщении.

На ЧАЭС в настоящее время находятся 59 сотрудников станции. Они осмотрели территорию станции – российских оккупантов не обнаружили. За пределы ЧАЭС не выходили, ведь там может быть опасно, в частности может быть заминирована территория.

Как сообщалось, под вечер 31 марта российские оккупанты убрались прочь с территории Чернобыльской атомной электростанции, которую они захватили еще 24 февраля. Работников ЧАЭС они заставили подписать акт приема-передачи станции, которую они, оказывается, больше месяца "охраняли". А убегая в Беларусь, оккупанты занялись мародерством: украли компьютеры, чайники и сервизы.

Напомним, 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал станции находился в заложниках. 9 марта стало известно об обесточивании станции. Впоследствии питание удалось восстановить. Россия свозила на ЧАЭС военную технику и вооружение.

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