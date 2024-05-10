В поминальные дни возле кладбищ будет дежурить полиция: какая причина

В связи с приближением поминальных дней правоохранители усилят меры безопасности у кладбищ по всей Украине.

В Украине в поминальные дни возле кладбищ будут дежурить полицейские. Правоохранители могут проверять людей, украинцев просят быть осмотрительными.

Об этом заявила заместитель начальника Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона.

По ее словам, более 12 тысяч полицейских будут обеспечивать правопорядок на более чем 9000 кладбищ в разных регионах страны. Правоохранители могут избирательно проверять посетителей с целью предотвращения правонарушений и провокаций.

"Посещать в эти дни кладбища или нет — это выбор каждого. Но мы должны понимать, что это открытая местность. Это повышенный риск. И укрытий, к сожалению, рядом там нет", — сказала она.

Представительница полиции призвала украинцев быть осторожными на кладбищах, ограничить время пребывания, а также помнить, что есть регионы, в которых действует выборочный запрет на посещение кладбищ. Это – Житомирская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области. На всех остальных кладбищах в регионах, например на Черниговщине, определено конкретное количество мест, куда люди могут прийти и где может быть безопасно.

"Это связано с минной опасностью и еще не все работы по разминированию на деоккупированных территориях завершены. Кроме того, обращаемся к гражданам, проживающим в прифронтовых регионах. Чтобы они избегали в эти дни посещения кладбищ, что непосредственно связано с безопасностью. Призываем также не игнорировать сигналы воздушной тревоги, однозначно направляться с мест скопления людей", — добавила спикер.

Она напомнила, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно немедленно звонить в профильные службы или обращаться к правоохранителям, которые вблизи кладбища несут службу. Кроме того, не исключается обстрел со стороны врага.

"Наряды полиции будут нести службу именно вблизи кладбищ. И конечно, что в случае обнаружения подозрительных лиц или обращения граждан, указывающих на таких лиц, будут немедленно реагировать. Могут выборочно проверять людей. И основная задача – избежать любых правонарушений или провокаций", – заявила Гирдвилис.

Напомним, правоохранители не исключают массированных атак РФ по Украине на Пасху и поминальные дни, поэтому призывают соблюдать правила безопасности. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий дал советы, как уберечься от возможных массированных атак.

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