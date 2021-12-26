В понедельник часть Украины будет засыпать снегом: прогноз погоды на 27 декабря

В понедельник часть Украины будет засыпать снегом: прогноз погоды на 27 декабря

Ночью столбики термометров опустятся до 8-16 градусов ниже нуля.

В понедельник, 27 декабря, в южной части Украины, днем и в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается снег. На юге Одесской области и в Крыму — мокрый снег и дождь, местами гололедица. На остальной территории будет без осадков.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 8-13 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза. На востоке страны и в Днепропетровской области ночью 11-16 градусов мороза, днем 5-10 градусов мороза. В южной части и Закарпатье ночью 2-7 градусов мороза, днем около нуля градусов.

В Киеве без осадков, солнечно. Температура ночью 10-12 градусов мороза, днем 4-6 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды в Украине на 27 декабря 2021 года / Укргидрометцентр

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