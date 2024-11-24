В понедельник снова будут отключать свет: где и когда не будет электричества (график)

Завтра, 25 ноября, по указанию "Укрэнерго" графики применяются с 14:00 до 20:00.
Завтра, 25 ноября, в Украине снова будут действовать графики отключений света.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Так, завтра, 25 ноября, время применения и объем ограничений электричества будет таким:
- 14:00 – 20:00 – одна очередь отключений.
Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
В "Укрэнерго" заверили, что энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы скорейшее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Также украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо и не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.
"Укрэнерго" предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений по своему адресу можно посмотреть на сайтах облэнерго, ОВА и ДТЭК.
Ранее глава ОСМД рассказал, как он добился того, что в многоэтажном доме всегда есть свет.
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