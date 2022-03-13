После мощных обстрелов в Попасной 20 тысяч жителей снова получили газ

После мощных обстрелов в Попасной 20 тысяч жителей снова получили газ

В то же время, без газоснабжения остался Рубежанский картонно-тарный комбинат.

В Попасной появился газ — "Оператор ГТС Украины" запустил газораспределительную станцию (ГРС) "Попасная" в Луганской области.

Об этом компания сообщила в Фейсбуке.

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"20 тысяч жителей города снова с газом. Но в результате пожара из-за боевых действий на Рубежанском картонно-тарном комбинате был отключен участок ГРС "Рубежное", ведущий к комбинату", — говорят в "Операторе ГТС Украины".

Напомним, ночью против 13 марта российские оккупационные войска обстреляли Попасную фосфорными снарядами, запрещенными международными конвенциями.

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