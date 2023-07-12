В популярном курортном городе во Львовской области горит отель: фото

Из помещения вывели 10 человек.

В курортном городе Трускавец Львовской области в среду, 12 июля, загорелась гостиница. С места эвакуировали 10 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели сообщили, что 12 июля в 17:14 вспыхнуло помещение одной из гостиниц в курортном городе Трускавец Львовской области.

Пожар в гостинице в Трускавце / Фото: Управление ГСЧС Украины во Львовской области

"К месту происшествия были направлены спасатели Львовщины по повышенному номеру вызова. Из задымленного здания чрезвычайники эвакуировали 10 человек", — сообщили спасатели.

Пожар в гостинице Трускавца / Фото: Управление ГСЧС Украины во Львовской области

ГСЧС подчеркнули, что сейчас горит крыша гостиницы. Пожарные ликвидируют возгорание.

Причины пожара устанавливаются.

В Трускавце горит отель / Фото: Управление ГСЧС Украины во Львовской области

Напомним, в среду, 12 июля, в популярном курортном городке Яремче в реке Прут утонул мужчина. Его тело извлекли из воды спасатели.

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