В популярных соцсетях произошел масштабный сбой

Facebook / © pexels.com

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В пятницу, 12 июня, в работе популярных социальных сетей произошел масштабный сбой, который задел целый мир. Не работают Facebook, Instagram, Messenger и другие платформы сети Meta.

Об этом сообщают пользователи онлайн-ресурсов.

При загрузке не отрываются страницы мессенджеров, также не обновляются вкладки и прочее.

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Какие соцсети не работают и почему

Как свидетельствуют данные мониторингового сервиса Down for Everyone или Just Me, сбой в работе сети Meta начался ориентировочно в 16:20 по киевскому времени. Фиксируют следующие проблемы:

полная недоступность ресурсов (58% жалоб)

проблемами при попытке авторизации — 22%,

общая ошибка сервера — 20%.

Не работают такие соцсети, как:

Facebook Messenger;

Instagram;

WhatsApp;

Threads;

TitTok;

X.

Пользователи по всему миру жалуются на масштабный сбой.

Официального комментария корпорации Meta на 17:10 нет. Когда возобновится работа соцсетей, неизвестно.

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Ранее сообщалось, что в приложении «ПриватБанка» произошел сбой. Проблему разрешили довольно быстро.

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