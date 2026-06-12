ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2551
Время на прочтение
1 мин

В популярных соцсетях произошел масштабный сбой

Пользователи жалуются больше на полную недоступность онлайн-ресурсов.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Facebook

Facebook / © pexels.com

В пятницу, 12 июня, в работе популярных социальных сетей произошел масштабный сбой, который задел целый мир. Не работают Facebook, Instagram, Messenger и другие платформы сети Meta.

Об этом сообщают пользователи онлайн-ресурсов.

При загрузке не отрываются страницы мессенджеров, также не обновляются вкладки и прочее.

Какие соцсети не работают и почему

Как свидетельствуют данные мониторингового сервиса Down for Everyone или Just Me, сбой в работе сети Meta начался ориентировочно в 16:20 по киевскому времени. Фиксируют следующие проблемы:

  • полная недоступность ресурсов (58% жалоб)

  • проблемами при попытке авторизации — 22%,

  • общая ошибка сервера — 20%.

Не работают такие соцсети, как:

  • Facebook Messenger;

  • Instagram;

  • WhatsApp;

  • Threads;

  • TitTok;

  • X.

Пользователи по всему миру жалуются на масштабный сбой.

Официального комментария корпорации Meta на 17:10 нет. Когда возобновится работа соцсетей, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в приложении «ПриватБанка» произошел сбой. Проблему разрешили довольно быстро.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
2551
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie