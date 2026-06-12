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- Украина
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В популярных соцсетях произошел масштабный сбой
Пользователи жалуются больше на полную недоступность онлайн-ресурсов.
В пятницу, 12 июня, в работе популярных социальных сетей произошел масштабный сбой, который задел целый мир. Не работают Facebook, Instagram, Messenger и другие платформы сети Meta.
Об этом сообщают пользователи онлайн-ресурсов.
При загрузке не отрываются страницы мессенджеров, также не обновляются вкладки и прочее.
Какие соцсети не работают и почему
Как свидетельствуют данные мониторингового сервиса Down for Everyone или Just Me, сбой в работе сети Meta начался ориентировочно в 16:20 по киевскому времени. Фиксируют следующие проблемы:
полная недоступность ресурсов (58% жалоб)
проблемами при попытке авторизации — 22%,
общая ошибка сервера — 20%.
Не работают такие соцсети, как:
Facebook Messenger;
Instagram;
WhatsApp;
Threads;
TitTok;
X.
Пользователи по всему миру жалуются на масштабный сбой.
Официального комментария корпорации Meta на 17:10 нет. Когда возобновится работа соцсетей, неизвестно.
Ранее сообщалось, что в приложении «ПриватБанка» произошел сбой. Проблему разрешили довольно быстро.