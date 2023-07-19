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В порту Черноморска ракетным ударом России уничтожено 60 тысяч тонн зерна

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В порту Черноморска ракетным ударом России уничтожено 60 тысяч тонн зерна

Ракетным ударом России в порту Черноморска повреждены зерновые терминалы / Фото: Минагрополитики Украины

Российские террористические войска обстреляли объекты портовой инфраструктуры, задействованные в "зерновой инициативе".

В ночь на 19 июля в результате российских ракетных обстрелов в порту Черноморска в Одесской области уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которые должны были отправиться "зерновым коридором" еще два месяца назад.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

В сообщении говорится, что российские террористические войска атаковали зерновые терминалы и инфраструктуру в портах Одесса и Черноморск.

"Ночной удар вывел с работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск... В порту Черноморска также были уничтожены 60 000 т зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад", — уточнили в Минагрополитики.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Ночной ракетный удар России вывел с работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск / © Минагрополитики Украины
Ночной ракетный удар России вывел с работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск / Фото: Минагрополитики Украины

По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших от ракетного удара объектов понадобится не менее года.

"Это террористический акт не против Украины, а против всего мира. Продовольственная безопасность которого снова под угрозой. Человечество оказалось в заложниках у страны террориста, шантажирующей весь мир голодом", — прокомментировал ракетный удар Николай Сольский.

Он отметил, что отсутствие возможности экспорта продовольствия из Украины приведет к тому, что население беднейших стран окажется на грани выживания, поскольку вырастет цена на зерно и на продукты питания.

Напомним, в ночь на 19 июля в Одесской области во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Очевидцы сообщали, что в результате "прилетов" пострадали, разрушены жилые дома и гражданские объекты.

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Дата публикации
Просмотры
1847
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