В порту на Одесщине разыскивают упавшего за борт боцмана: фото

В порту на Одесщине разыскивают упавшего за борт боцмана: фото

Несчастный случай произошел на судне, прибывшем в порт под флагом Белиза.

В порту города Рени на Одесщине спасатели ГСЧС проводят поиски 56-летнего боцмана, упавшего в море с борта сухогруза Right Step (флаг Белиза).

Об этом сообщили в четверг, 28 октября, в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение о несчастном случае поступило спасателям сегодня в 15.30.

Моряк стоял у края судна, пришвартованного на причале №20, и в какой-то момент упал за борт. К поискам мужчины привлекли водолазов, но пока они безрезультатны.

Напомним, ранее в порту города Черноморска (Одесская область) грузовое судно HAKSA из Турции несвоевременно затормозило и врезалось в причал.

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