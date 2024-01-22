В порту Николаева утонуло судно и повлекло утечку нефтепродуктов — последствия для экологии

Содержание нефтепродуктов в пробах превосходит в 15-16 раз.

На территории Николаевского морского порта затонуло судно "Ginger", что повлекло утечку нефтепродуктов. Инцидент произошел 15 января.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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"Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды 16 января проведено обследование и отобраны пробы воды в месте загрязнения. Повторные пробы отобраны 19 января. По результатам проведенных лабораторных исследований, в пробах 16 января установлено превышение содержания нефтепродуктов в 7-8 раз", заявлении.

В пробах, отобранных позже, 19 января, установлено превышение содержания нефтепродуктов в 15-16 раз.

Инспекция предоставила запросы по принятию мер по ликвидации загрязнения.

Напомним, журналисты и IT-специалист KibOrg во время расследования установили, как Россия вывозит краденое на оккупированных территориях зерно.

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