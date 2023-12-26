В порту оккупированной Феодосии раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар (видео)

После взрыва загорелся и продолжалась детонация боеприпасов.

В порту оккупированнойФеодосии в ночь на 26 декабря прогремел мощный взрыв, после чего загорелся пожар.

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Об этом сообщают местные жители и российские средства массовой пропаганды.

Отмечается, что местные жители слыхали несколько взрывов в районе порта, после чего в небе появились следы дыма.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обсуждают план эвакуации Воздушных сил из Крыма.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Крыму кафиры вербуют население с помощью курсов операторов беспилотников.

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