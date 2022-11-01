В порту в Одессе впервые обнаружили "черный" кокаин: тщательно замаскированный под шлак (фото)

В контейнерах в порту Одессы пограничники впервые в Украине обнаружили "черный" кокаин на сумму более 15 миллионов гривен. Наркодельцы замаскировали его под промышленный шлак с помощью сложного химического процесса.

Об этом сообщили в Одесском пограничном отряде.

Груз прибыл в Украину из Латинской Америки до начала полномасштабной войны. Кокаин должен был быть выделен с помощью химической очистки, а затем реализовываться в Украине и странах Европейского Союза.

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Из контейнеров извлекли несколько мешков с порошкообразным сыпучим веществом. В отобранных образцах шлака обнаружили почти четыре килограмма чистого кокаина.

Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия, чтобы установить полный круг причастных лиц, а также проводится долгосрочная экспертиза остальных изъятых грузов.

Фото: Одесский пограничный отряд

Фото: Одесский пограничный отряд

Фото: Одесский пограничный отряд

Фото: Одесский пограничный отряд

Напомним, в Турции пограничники задержали изобретательного контрабандиста из Грузии. Мужчина пытался нелегально перевезти 1100 пчел на своей талии. Для этого он упаковал их по несколько штук в маленькие коробочки и примотал к себе.

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