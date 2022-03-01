В поселке Сумской области вражеская техника ездит с белыми флагами и убивает людей

В поселке Сумской области вражеская техника ездит с белыми флагами и убивает людей

Людей просят находиться в домах.

Враждебная российская техника ездит по селу Низы, что в Сумской области, и по его окрестностям.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Вражеская ездит по селам с белыми флагами и расстреливают мирных людей", — говорится в сообщении.

Он просит людей быть в помещениях и отходить от окон.