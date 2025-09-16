Реклама

Такое убеждение выразил блоггер Сергей Наумович.

"ГУР трудно назвать "тихой гаванью". Информация о "взрывных" акциях разведчиков появляется с удивительной регулярностью. Но, похоже, что последние пару недель ведомство Буданова превзошло само себя: праздничный салют в честь 33-й годовщины Главного управления разведки продлился несколько дней. Саратовом и военная часть возле Хабаровска Челенж поддержали гуровские хакеры, которые положили серверы «ростелекома», «лукойла» и «к-корп», – перечислил Наумович.

Он напомнил, что такая "насыщенная" неделя закончилась серией атак гуровских дронов - на этот раз пострадала железнодорожная логистика. Встали сразу два направления: Орел – Курск и Псков – Санкт Петербург.

"Взорвался очередной НПЗ аж в Башкортостане. На этом фоне уничтожение очередного ЗРК выглядело просто как рутина. Также хакеры ГУР провели DDOS-атаку на серверы центральной избирательной комиссии РФ и платформе электронного голосования. Это уже подтвердили в российском ЦИК. Сколько именно людей не смогло проголосовать на местах, которые не смогли проголосовать? точно неизвестно, но тенденция приятна”, – написал блоггер.

В заключение он подчеркнул свежую новость – серию взрывов в месте дислокации 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты возле Владивостока.

"Эту часть хорошо помним по зверствам в Киевской области, боях под Покровском и Мариуполем. Сами россияне пишут, что это очередной "инцидент с газовым оборудованием". Буданов хитро улыбается - в ГУР хорошие газовики. Одновременно появилась информация о "общих проектах" ГУР и ГУР.

Вишенкой на торте, по его словам, стал личный визит спецпредставителя президента США Кита Келлога на Остров — резиденцию ведомства Буданова.

"Понятно, что центральной темой разговора было отнюдь не посещение памятника коту Гюнтеру. Хотя и он, даже посметрно, смог в очередной раз согреться в лучах славы. Вообще, активность ГУР на фронте и в дипломатической области свидетельствует о начале новой фазы. Чего именно - надеюсь.