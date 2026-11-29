В Украине будет холодно / © pexels.com

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Погода в Украине 29 ноября будет под влиянием холодных арктических масс, которые снизят температуру воздуха ночью до -16 градусов. В течение дня на всей территории страны будет сохраняться мороз.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

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Погода в Украине в воскресенье, 29 ноября

В западных областях облачная погода, без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -5 -10 градусов, в Карпатах, Прикарпатье и Буковине -11 -16 градусов, дневная -2 -7 градусов, на Закарпатье около 0 градусов.

В северных областях облачная погода, без осадков. Ветер северо-восточного направления, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -6-11 градусов, дневная -1-6 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха –3 –8 градусов, дневная 0 –5 градусов.

В южных областях и в Крыму будет преобладать ветреная, но сухая погода. Осадки не ожидаются. Порывы северо-восточного ветра местами могут достигать 15-20 м/с. Ночная температура воздуха -1 -6 градусов, дневная -2+3 градуса.

В восточных областях будет идти холодная и сухая погода, без осадков. Ветер северо-восточного направления, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -6-11 градусов, дневная -1-6 градусов.

Погода в Киеве и области

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

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В Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.

Ранее сообщалось, что в Украину из Скандинавии приближается антициклон Manuel, который принесет уменьшение облачности, увеличение атмосферного давления и усиление морозов.

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