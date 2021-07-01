В посольстве США отреагировали на появление украинского поселка Нью-Йорка

Американские дипломаты приветствовали возвращение исторического названия.

Переименование поселка городского типа Новгородское в Донецкой области на Нью-Йорк, которое в четверг, 1 июля, поддержала Верховная Рада Украины, получило положительную оценку в посольстве США в Украине. Как отметили на Facebook-странице дипломатического представительства, это стало хорошей возможностью отметить тесные американо-украинские связи.

"Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде Украины! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого имени! " — говорится в заметке на странице посольства в соцсети, которую сопровождает изображение известного туристического логотипа американского Нью-Йорка, выполненного кириллицей.

Фото: Facebook

На переименование поселка, которое было инициативе местных жителей, изъявивших желание вернуть ему историческое название, отреагировали также в офисе вицепремьеркы по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Община поселка стремилась вернуть Новгородскому его настоящее название. А мы болели за успешное решение этого вопроса. Поздравляем жителей украинского Нью-Йорка! " — говорится в заметке, который сопровождает шуточная картинка по поводу маршрутки с Торецка на Манхэттен.

Фото: Facebook

В офисе вицепремьеркы напомнили, что в конце XIX века немецкие колонисты основали недалеко от современного Торецка колонию, которую назвали Нью-Йорком. В советские времена это "американское" название было изменено: в 1951 году поселок назвали Новгородским.

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В 2016 году местные жители инициировали возвращение поселку исторического названия. По обращению Донецкой областной военно-гражданской администрации был зарегистрирован соответствующий законопроект, который в феврале 2021 поддержал профильный комитет Рады.

По статистическим данным, в украинском Нью-Йорке проживает чуть более 10 000 жителей.

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